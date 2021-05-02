ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرا المالية والحكم المحلي خالد عبد الله وبدر الدين التومي اجتماعًا مع عميدي بلدية أبوسليم وحي الأندلس عبدالرحمن الحامدي ومحمد الفطيسي، لمتابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة ناقش مع الحضور – بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة – البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.

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