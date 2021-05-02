ليبيا – أكد سفير الباكستان لدى ليبيا رشاد جاويد عزم بلاده تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والبنى التحتية، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال الغرف التجارية بالبلدين.

السفير أعرب خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس واجتماع رئيس مجلس إدارتها محمد قدح معه عن رغبة بلاده في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا والاستثمار فيها، بإنشاء مشاريع صناعية، وتشجيع عودة العمالة الفنية إلى العمل فيها .

ودعا السفير خلال الاجتماع الى توسيع مجالات التعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، وغرف التجارة والصناعة في الباكستان البالغ عددها 56 غرفة، من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الباكستانية من معارض وملتقيات تعني بالشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد سفارة بلاده لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة، وكذلك التنسيق مع الجهات المنظمة .

من جهته، أعرب رئيس مجلس الادارة بغرفة الصناعة والزراعة محمد قدح عن تقديره للمقترحات التي قدمها السفير والعمل على دراستها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

Share and Enjoy ! 0 Shares