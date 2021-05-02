ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر (منتخب من 2012) إن الدول الديمقراطية تمنع الليبيين من أن يكون لهم دستور مثلهم.
الشاطر زعم في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذه الدول تريد تنصيب رئيس دولة ضد إرادة الشعب، مضيفًا: “هم غاضبون من عدم فتح طريق سرت مصراتة، إلى هذا الحد وصل تطاولهم علينا. وجدوا من ينصاع لهم ويخشى غضبهم”.
واعتبر أن ما وصفه بـ”اختراع” قاعدة دستورية لمنع الاستفتاء على مشروع الدستور انقلاب على إرادة الشعب الليبي الذي انتخب هيئة لصياغة الدستور وتم إنجازه بعد مخاض عسير في اشارة منه إلى مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا.
ورأى أن هذا العمل جريمة يقترفها من يعارض الاستقرار ويبحث عن خلق مشاكل وعراقيل أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية حسب زعمه.