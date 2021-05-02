العراق – تباحث وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنكنة، ووزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي حنتوش، أمس السبت، حول سبل تسديد العراق الديون المترتبة عليه إزاء صادرات الغاز الإيراني إليه.

وأشار وزير النفط الإيراني خلال الاجتماع، إلى اتفاقيتين مهمتين لتصدير الغاز المحلي إلى العراق، أبرمتا خلال الأعوام الماضية مع وزارة الكهرباء العراقية، وقال إنه: “تم لغاية الآن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى العراق”.

وأكد زنكنة على أن العلاقات قوية جدا بين شعبي وحكومتي إيران والعراق، معربا عن أمله بأن تؤدي زيارة وزير الكهرباء العراقي لطهران، إلى تنمية العلاقات بين الجانبين ووزارتي النفط الإيرانية والكهرباء العراقية، والتي تم تأسيس ركائز جيدة لها في الماضي.

وقال زنكنة: “بطبيعة الحال فإن تسديد الديون المترتبة على العراق إزاء صادرات الغاز الإيراني يواجه مشاكل، لكننا نأمل بأن نتمكن من الوصول إلى حل في هذا المجال”.

من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش خلال الاجتماع: “إن العلاقات بين إيران والعراق علاقات ممتازة ونسعى لتنميتها يوما بعد يوم”.

وأشار حنتوش إلى اتفاقية صادرات الغاز بين البلدين لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وقال: “نسعى للوصول إلى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات، وأن ندفع ثمن الغاز لإيران”.

المصدر: إرنا

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