بغداد – أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، امس استثمار 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مرجحا بلوغ الإنتاج 4 مليارات قدم مكعب بحلول عام 2025.

ويضطر العراق إلى حرق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار.

وقال عبد الجبار، في بيان صدر عن وزارة النفط، إن العراق “استثمر 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي”.

ويبلغ إنتاج العراق حاليا 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وفق بيان وزارة النفط.

وأضاف عبد الجبار: “نتوقع أن يصل إنتاج (العراق) من الغاز إلى 4 آلاف مقمق (4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي) قبيل حلول عام 2025”.

وأوضح أن وزارته تنفذ ثلاثة مشاريع لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار (جنوب)، إلى جانب استثمار الغاز في حقل المنصورية بمحافظة ديالى (جنوب شرق) لإنتاج 1.5 مليار قدم مكعب.

وكانت آخر إحصائية أصدرتها وزارة النفط لإنتاج البلاد الشهري من الغاز لديسمبر/ كانون الأول 2020، بواقع 77.6 مليار قدم مكعب.

ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.

ولا يزال العراق يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع نحو 5 ملايين متر مكعب يوميا، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

الأناضول

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