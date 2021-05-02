ليبيا – وصف موسى الكوني النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي حماية سيادة ووحدة ليبيا بـ”الفرض العين”.

الكوني أوضح في تغريدة له في حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن زيارته التي رافقه فيها المبعوث الأممي يان كوبيتش للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تأتي استكمالا لمساعي توحيد مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة الذي تمت المباشرة به من قبل المجلس الرئاسي.

وأضاف الكوني أن الزيارة تأتي استكمالا للقاء من وصفهم بـ”قادة القوات المسلحة” في العاصمة طرابلس بهدف توحيد الصف الليبي لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بالحدود الجنوبية خاصة بعد احداث تشاد الأخيرة.

هذا وكان مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة قد أشار إلى الزيارة التي رافق فيها الكوني كوبيتش لقاء المشير حفتر.

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