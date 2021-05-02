ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي مسألة عودة تدفق العمال المصريين إلى ليبيا، في ظل توقعات بتجاوزهم حاجز المليوني عامل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الرقم سيتم الوصول إليه بحلول العام 2024، ناقلًا عن رئيس شعبة شركات التوظيف بالغرفة التجارية في القاهرة رئيس وكالة “غلوبو هيومان ريسورس” للتوظيف الخارجي حمدي إمام تأكيده مشاركة هؤلاء العمال في إعادة إعمار ليبيا، بعد عقد من الفوضى فيها.

وتوقع إمام وصول الدفعة الأولى من العمال المصريين إلى ليبيا بمجرد اكتمال إجراءات إعادة فتح السفارة المصرية والقنصلية العامة في العاصمة طرابلس بعد عطلة عيد الفطر المقبل، أي بحلول منتصف مايو الجاري، مرحبًا بخطوة إعادة هؤلاء إلى ليبيا.

وأوضح إمام أن هذه العودة العمالية ستساعد في تخفيف تأثير أزمة وباء كورونا على العمال الذين عادوا إلى مصر بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، مشيرًا إلى تراجع الطلب على العمالة المصرية، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي صاحبت الوباء، خاصة في دول الخليج.

وأضاف إمام: إن إعادة فتح سوق العمل الليبي للمصريين سيساعد على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما سيعزز الدخل القومي الإجمالي، فيما نقل التقرير عن الباحث في دراسات الأمن الإقليمي في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أحمد عليبة رأيه في الموضوع.

وأكد عليبه أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأخيرة إلى ليبيا والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الليبي تأتي في وقت تتوق فيه الجهات الفاعلة الرئيسية والسلطات الليبية إلى التعاون مع الجديد، مبينًا إن الاتفاقيات الخدمية في مجالات الكهرباء والصحة والقوى العاملة تشكل نقلة نوعية.

وأضاف عليبة: إن هذه النقلة من شأنها أن تحول دور مصر في ليبيا؛ لأن الفترة السابقة شهدت إعطاء الأولوية للوضع الأمني، وهو أمر يتعلق بالأمن القومي المصري نتيجة للحدود المشتركة ليتم التحول بعد ذلك لتيسير العملية السياسية، ومن ثم لعب دور في إعادة إعمار البلاد وتنميتها.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares