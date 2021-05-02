ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه عرف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن قرب، ووجدهما قمةً في التواضع والوطنية الصادقة.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنهما لا يبحثان إلا عن مصلحة الوطن والمواطنين، ويحملان هموم البسطاء والضعفاء، ولا يشغل تفكيرهما الا عودة الوطن آمنًا مطمئنًا موحدًا مستقرًا.

وتابع: “كما لم أسمع من أي منهما في يوم من الأيام رغم الظروف القاسية التي مرت بها البلاد، أي حديث عن التقسيم أو الانقسام أو القسمة، كما نسمع اليوم من كثرة التهديد بها من قبل أتباع المخطط الأردوغاني المهزوم وأدوات تنظيم الإخوان المسلمين”.

كما أكد على أنهما كانا دائمًا يشتركان في تفكير وهدف واحد وهو عودة السيادة الوطنية التي عبث بها العابثون وفرط فيها المفرطون.

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