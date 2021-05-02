إيران – أفاد مراسل RT باندلاع حريق كبير، اليوم الأحد، في منطقة “شكوهية” الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، أسفر عن إصابات.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، إن الحريق تسبب بـإصابة 6 أشخاص، ولا قتلى.

إلى ذلك قال حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: ” إن حريقا واسعا نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران”.

وأضاف أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وتابع قائلا: “نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال”.

المصدر: RT

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