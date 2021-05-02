ليبيا – قالت الكاتبة والباحثة المختصة في شؤون الهجرة إيمانويلا تشيس إن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلا أنها لم توقفها في منطقة المتوسط.

تشيس أشارت في تصريح لقناة “الغد” المصرية أمس السبت إلى أن ليبيا هي المسار الأكثر جذبًا للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، ووفقًا لليونيسيف فإن في ليبيا يوجد قرابة 50 ألف مهاجر من الأطفال وسط مخاطر متعددة، من الاتجار بالأعضاء وغيرها من الظواهر السلبية التي قد تظهر نتيجة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت قائة: أنه لا يوجد أي نظام يمكنه منع تلك الظاهرة طالما هناك اتجار في البشر وهناك مهربين.

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