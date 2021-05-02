بلجيكا – اندلعت اشتباكات بين الشرطة البلجيكية وبضعة آلاف تجمعوا في حفل مخالف للقانون بحديقة بروكسل احتجاجا على قيود كورونا، استخدمت فيها الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وحضرت الشرطة مبكرا إلى غابة لا كامبريه بعد إخطارها بأن حفلا سيتم تنظيمه. واندلعت الاشتباكات بعد أن بدأت حشود كبيرة في التجمع بعد ظهر اليوم.

وتجمع بعض المتظاهرين حول نار أشعلوها هاتفين “الحرية!” و “أين الحفل؟ ها هو الحفل!”. ورشق البعض عناصر الشرطة بأغراض.

وتجاهل معظم الشباب نداءات السلطات باحترام قواعد وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ولا تزال بلجيكا تطبق قواعد صارمة تحظر التجمعات الكبرى وتصر على وضع الكمامات ضمن الحشود الكبيرة.

وكان مكتب المدعي العام في بروكسل قد حذر من أنه سيتم نشر الشرطة في الحديقة وأنه يمكن محاكمة أي شخص يخالف القيود.

ولم يتضح عدد الأشخاص المحتجزين أو الجرحى، وشوهد شخص واحد على الأقل ينقل على محفة إلى سيارة إسعاف.

وكان هذا ثاني تجمع في بروكسل بالهواء الطلق خلال شهر، حيث تم القبض على عشرين شخصا خلال حفل مخالف للقيود الشهر الماضي وأصيب عدة أشخاص.

المصدر: “أسوشيتد برس”

Share and Enjoy ! 0 Shares