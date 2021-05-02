إيطاليا – خرج فريق إنتر ميلان بفوز صعب من ملعب متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء امس وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 “للكالتشيو”.

وتقدم إنتر ميلان “الأفاعي” بهدف متأخر سجله اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بحلول الدقيقة 69، ومن ثم سجل المغربي أشرف حكيمي هدف الأمان الثاني، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 82 نقطة، وابتعد في صدارة “الكالتشيو”، بفارق 14 نقطة عن وصيفه أتالانتا الذي يستضيف ساسولو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

وأصبح إنتر ميلان، بعد هذا الفوز، قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب بطل الدوري، الذي انحصر بينه وبين أتالانتا فقط، بينما خرج يوفنتوس من دائرة المنافسة رسميا، وانتهى احتكاره للقب بعد 9 مواسم متتالية.

في المقابل، يقبع كروتوني في قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

المصدر: RT

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