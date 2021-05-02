ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وحيد برشان إن هناك تدخلًا دوليًا وإقليميًا في ليبيا، وإن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

برشان أوضح خلال لقاء على “الجزيرة مباشر” أن حديث وزيرة الخارجية حول ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا بجداول زمنية محددة يعتبر جيدًا.

ودعا وزيرة الخارجية إلى التفريق بين قوات قدمت إلى ليبيا باتفاق واضح وبين قوات مرتزقة دخلت بطرق غير واضحة.

وتطرق لحديث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن انقطاع الكهرباء خلال لقائه مع أعيان تاجوراء والذي قال: إن ذلك حدث بفعل فاعل، وأن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في البلاد وأن أعداء ليبيا هم من يقومون بذلك.

وقال برشان: إنه لا يستغرب مثل هذه العراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية. مشيرًا إلى أن هناك معرقلين ومتمردين ومخابرات دولية وإقليمية تعمل للتخريب في ليبيا.

وثمن موقف رئيس الوزراء من هذه العراقيل التي يحاول البعض وضعها لتعطيل عمل الحكومة واتفاق المصالحة الوطنية في ليبيا. داعيًا رئيس الوزراء إلى الاستمرار في التحرك داخل البلاد ومواصلة جولاته وفضح من يحاول التعطيل.

وردًا على سؤال حول من يقوم بمثل هذه الأعمال لتعطيل الحكومة ودور الجهات الدولية تجاه ذلك، رأى أنه من الصعب في هذه الفترة تحديد الجهات، لكن طالب الحكومة بالوقوف بصلابة وحسم في وجه كل تلك المحاولات.

وكما أكد برشان أن الحكومة يجب أن تكون لها آلية مطالبًا بضرورة التعامل بواقعية مع الأمور، ومنها المعوقات التي تعترض أداء الحكومة والوقوف بحزم مع من يعرقل عملها وتسميته وليس التستر عليه.

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