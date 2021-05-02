روسيا – أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن البلدان الغربية تقوم حاليا بحملة سياسية إعلامية مخططة مسبقا، تهدف إلى ردع روسيا.

وقالت زاخاروفا في حديثها لقناة “سبوتنيك” الروسية إن روسيا “على مدى السنوات العديدة كانت تقترح على زملائها من الاتحاد الأوروبي حل المشاكل الموجودة بطرق دبلوماسية”، وخاصة عن طريق المحادثات والمشاورات.

وأضافت: “لكن كل عام نشهد اشتدادا للاتجاه على جعل كل القضايا الحقيقة والخيالية علنية عمدا. وكل محاولاتنا لإعادة ذلك إلى مجرى الحوار البناء كان يعرقلها الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت أن كل الإجراءات الروسية الخاصة بفرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين لا تعد إلا “إجراء جوابيا على تلك الإجراءات غير الودية، وحتى العدوانية أحيانا، التي نشهدها من جانب الغرب الجماعي”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية سابقا أنها تمنع 8 مسؤولين أوروبيين، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، من حق دخول الأراضي الروسية. وتم نشر القائمة الروسية السوداء أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه ردا على العقوبات الأوروبية المماثلة المفروضة على 6 مواطنين روس.

المصدر: نوفوستي

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