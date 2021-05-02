بغداد – ارتفعت صادرات النفط الخام العراقية خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، إلى 2.947 مليون برميل يوميا، وسط التزامه باتفاقية خفض الإنتاج ضمن تحالف (أوبك+).

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، إن صادرات النفط خلال الشهر الماضي، صعدت من 2.945 مليون برميل يوميا في مارس/آذار السابق له.

وذكرت الوزارة أن إجمالي إيرادات مبيعات النفط خلال الشهر الماضي، بلغت 5.5 مليارات دولار، نزولا من 5.8 مليارات دولار في مارس 2021.

يأتي تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، وسط هبوط سعر البرميل النفط بشكل رئيس، إلى جانب زيادة عدد أيام مارس الماضي، بيوم واحد عن أبريل.

وخلال الشهر الماضي، “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 88 مليونا و398 ألفا و319 برميلا، بمعدل يومي بلغ 2.947 مليون برميل” بحسب البيان.

ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/ أيار الماضي، التي أقرها تحالف “أوبك+”، ما أثر على حجم صادراته البالغ في الظروف الطبيعية قرابة 107 ملايين برميل شهريا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول

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