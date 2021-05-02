الهند – أفاد خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية، إن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، أكثر عدوى.

ونقلت “رويترز” عن العلماء، إن منتدى المستشارين العلميين الذي شكلته الحكومة الهندية حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من التحذير، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.

وفي الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجا على إصلاحات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

ويعد الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا أكبر أزمة تشهدها الهند منذ تولى مودي منصبه في 2014. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن يؤثر أسلوب معالجته لهذه المشكلة على مستقبله السياسي ومستقبل حزبه.

المصدر: رويترز

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