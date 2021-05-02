ألمانيا – اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه هولشتاين كيل، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، بخماسية نظيفة، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، أمس السبت، ليلحق بلايبزيغ إلى المباراة النهائية.

وتناوب على تسجيل خماسية لايبزيغ، الأمريكي الشاب جيوفاني رينا “هدفين”، في الدقيقتين 16، و23، والألماني المخضرم ماركو رويس، في الدقيقة 23، والبلجيكي ثورغان هازارد (الدقيقة 32)، والإنجليزي جود بيلينغهام (الدقيقة 42).

وضرب دورتموند موعدا في المباراة النهائية مع لايبزيغ، الذي تخطى فيردر بريمن بصعوبة بالغة، بعد فوزه عليه 2-1 بعد التمديد، مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

ويمني دورتموند النفس في إحراز لقبه الأول في كأس ألمانيا منذ عام 2017، في حين يسعى لايبزيغ إلى تقديم هدية وداعية لمدربه الشاب، يوليان ناغلسمان (33 عاما)، الذي سينتقل لتدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل، خلفا لهانزي فليك.

وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا على ملعب برلين الأولمبي، في الـ13 من الشهر الجاري.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares