إسبانيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية، سبب استبدال مدافع ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران، بين شوطي مباراة فريقه ضد ضيفه أوساسونا، أمس في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “آس”، أن المدير الفني للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، اضطر لاستبدال مواطنه فاران، بناتشو فرنانديز، بعدما شعر المدافع الفرنسي بانزعاجات في ساقه اليمنى.

ومن المقرر أن يخضع فاران لمزيد من الفحوصات في وقت لاحق اليوم الأحد، للوقوف على حجم إصابته، ومعرفة ما إذا كان يعاني من إصابة قوية أم أنها مجرد كدمة بسيطة ستزول بحصوله على قسط من الراحة.

وإذا تأكدت إصابة فاران، فسيغيب بذلك عن صفوف الريال في مباراته المصيرية ضد مضيفه تشيلسي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريقين كانا قد تعادلا ذهابا في العاصمة الإسبانية، بنتيجة 1-1.

ويعاني ريال مدريد من إصابات كثيرة هذا الموسم، فقد تجاوزت أعداد إصابات لاعبيه منذ بداية الموسم، 50 إصابة.

المصدر: “آس”

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