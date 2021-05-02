كيف تنقل النار المقدسة لمسافة آلاف الكيلومترات من القدس إلى موسكو دون أن تنطفئ؟

كيف تنقل النار المقدسة لمسافة آلاف الكيلومترات من القدس إلى موسكو دون أن تنطفئ؟

إسرائيل – أقلعت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل ساعات طائرة متوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها شعلة من النار المقدسة التي انبثقت امس السبت في كنيسة القيامة في القدس.

وسلم السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف الذي حضر مراسم انبثاق النار المقدسة من قبر السيد المسيح، الشعلة إلى وفد من “صندوق الرسول أندراوس أول المدعوين” الروسي سينقلها إلى موسكو، ثم سيتم نقلها من هنا إلى مناطق متفرقة من البلاد.

ويجري نقل النار المقدسة التي تنبثق مرة واحدة فقط كل عام إلى روسيا داخل مصباح خاص قادر على التصدي لتذبذبات حادة في الضغط، وهو يضمن عدم انطفاء الشعلة حتى في ظروف استثنائية.

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى موسكو في الساعة الثامنة تقريبا من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

ولن تقام في موسكو هذا العام مراسم تقليدية لاستقبال النار المقدسة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “نوفوستي”

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