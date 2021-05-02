إنجلترا – أصبح فريق مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس (2-0) امس في الجولة 34 “للبيرمير ليغ”.

ووقع على ثنائية مانشستر سيتي كل من المهاجمين، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والإسباني فيران توريس، في الدقيقتين (57 و59) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب “سيلهرست بارك” بالعاصمة لندن.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 80 نقطة، وبات بحاجة إلى نقطتين فقط في المباريات الأربع المتبقية، لكي يتوج باللقب رسميا، بغض النظر عن نتائج مباريات منافسه الوحيد جاره ووصيفه مانشستر يونايتد، الذي يستضيف ليفربول، بطل الموسم الماضي، غدا الأحد، على ملعب “أولد ترافورد”.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة من 33 مباراة، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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