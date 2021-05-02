ما الذي يسبب تشنجات الساق في الليل وكيف يمكنك إيقافها؟

ما الذي يسبب تشنجات الساق في الليل وكيف يمكنك إيقافها؟

إنجلترا – يعتقد الخبراء أن نحو 60% من البالغين يصابون بتشنجات الساق في الليل، في مرحلة ما من حياتهم.

وربما ثبت أن حمامات الثلج غير مفيدة في مساعدة العضلات المتألمة، لكن هذا لا يعني أنه يجب شطب كل النصائح حول كيفية الحد من هذه الآلام المزعجة.

وفي الواقع، هناك الكثير من الطرق السهلة لتخفيف تشنجات الساق في الليل.

ما الذي يسبب تشنجات الساق في الليل؟

من المحتمل أن يكون الشد العضلي بالساق ناتجا عن الوضع الذي تنام فيه. وإذا قمت بلف ساقيك أو قدميك بشكل غريب، في وضع يُعرف باسم الانثناء الأخمصي (امتداد الكاحل بحيث يشير القدم لأسفل وبعيدا عن الساق)، يمكن أن تتقلص عضلات ربلة الساق. وقد يجعلك هذا عرضة لتشنجات الساق.

وتلعب عوامل أخرى دورا أيضا، حيث يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة ضارا بشكل خاص، كما أن التعب العضلي قد يكون السبب الرئيسي للشد العضلي بالساق ما يتطلب الحذر من الإفراط في مجهود العضلات.

ويمكن أن تكون تشنجات الساق أيضا علامة على حالة صحية أكثر خطورة، مثل مرض السكري أو مرض باركنسون. ومن المحتمل أن تحدث تقلصات في الساق جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى، مثل ضيق الشرايين والأمراض المرتبطة بالدورة الدموية، وضيق القناة الشوكية أسفل الظهر، والجفاف والحمل واضطرابات الغدد الصماء.

وإذا كنت قلقا بشأن تشنجات ساقك، فقد يساعدك التحدث إلى الطبيب في معرفة المزيد.

كيفية إيقاف تشنجات الساق في الليل

معظم تشنجات الساق ليست خطيرة، وهناك طرق مختلفة لتخفيف الألم. وينصح خبراء الصحة بما يلي:

– المشي: إذا أمكن، حاول المشي على كعبي قدميك لتمديد عضلاتك.

– استخدام الحرارة: يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن أو المنشفة الدافئة أو الاستحمام في تخفيف الألم.

– التدليك: دلك المنطقة المصابة لتخفيف الضيق. وفي هذه الأثناء، اثنِ قدمك، ومدد ساقك إلى أقصى حد ممكن.

– شرب عصير المخلل: ربما يكون خيارا أقل جاذبية، لكن بعض الدراسات أظهرت أن شرب كمية صغيرة من عصير المخلل قد يساعد.

وإذا استمرت تشنجات ساقك، ففكر في إجراء بعض التغييرات الوقائية في نمط الحياة.

ويمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء والتمدد قبل النوم وارتداء الأحذية الداعمة في حل المشكلة.

المصدر: ميترو

Share and Enjoy ! 0 Shares