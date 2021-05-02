إنجلترا – تعهد المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، بالتعامل بجدية مع بطولة الدوري الأوروبي، في حال تأهل فريقه إليها.

وقال كلوب في تصريحات عشية مواجهة فريقه ومانشستر يونايتد المقررة اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي: “منذ أن جئت إلى إنجلترا، لعبت في الدوري الأوروبي مرة واحدة وبلغنا النهائي، لذا كانت مسيرة جيدة بعيدا عن النهائي.. أول أمس شاهدت مانشستر يونايتد يستمتع بالدوري الأوروبي كثيرا”.

وأضاف: “الأمر يعتمد بالتأكيد على البطولة التي تشارك فيها، والظروف المحيطة.. الوضع دائما هكذا”.

وأكمل: “هي بطولة رائعة، لذا علينا أن نقوم بمحاولة، ونفكر فيما سيحدث في الموسم المقبل”.

ويبدو ليفربول، الذي يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا، في طريقه للظهور في النسخة المقبلة من بطولة الأندية الأوروبية الرديفة للدوري الأوروبي.

وكان ليفربول، بلغ نهائي الدوري الأوروبي في آخر ظهور له في المسابقة في موسم 2016/2015، وخسر حينها أمام إشبيلية.

المصدر: وكالات

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