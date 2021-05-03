إسرائيل – أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش قرر تعزيز قوات “فرقة يهودا والسامرة” بقوات مقاتلة، وذلك بعد إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح بإطلاق نار على حاجز “زعترة”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، امس كتب أدرعي: “بناء على تقييم الوضع الأمني في جيش الدفاع تقرر تعزيز قوات فرقة يهودا والسامرة بقوات مقاتلة”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أفادت بإصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء إطلاق نار على حاجز “زعترة” جنوب نابلس في فلسطين.

وأكدت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي أغلق معظم الطرق بين رام لله ونابلس بحثا عن مطلقي النار.

المصدر: RT

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