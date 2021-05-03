اليمن – أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، امس مقتل وإصابة العشرات من الجماعة الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” بأن “مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح غربي مأرب”، مضيفا أن “الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم”.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

المصدر: وكالات

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