ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن المعركة مع تجار الحرب غير هينة على الإطلاق، لأنهم أطراف متعددة تتضمن مهربي السلاح الذين غنموا أموالًا طائلة من اشتعال الصراع، وقيادات التشكيلات العسكرية التي تاجرت بالسلاح بعضها مع بعض، وهي تشعر الآن بالخطر من احتمالية تهميشها بالمشهد مع التقدم تدريجيًا بخريطة الطريق وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى أن بعضهم لديه آيديولوجيات وتوجهات خاصة.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين نوه بأن تجار الخردة الذين جمعوا ثروات ضخمة من مخلفات المعارك، سواء كانت أسلحة أم معدات ثقيلة يرون أن توقف الحرب يعني تقليل مكاسبهم بالمستقبل، مبرزًا دور مهربي الوقود والبشر، وعصابات سرقة الأسلاك الكهربائية والموظفين الفاسدين ممن استغلوا الفوضى التي نجمت عن هذا الصراع، وللأسف هؤلاء ما يزالون إلى الآن متحكمين بمجريات الأمور، وفق قوله.

وتوقع الزرقاء إمكانية عقد تحالف بين بعض تلك الأطراف المستفيدة بالحرب لإفساد المشهد، قائلًا: “وقد يكونون وراء تدمير محطات الكهرباء، أما الأخطر فإنه يتمثل بمحاولة خلق الاحتقان بين أطراف المشهد الليبي، وخاصة الحكومة والجيش الوطني، بهدف إرجاع البلاد لمربع الحرب”.

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