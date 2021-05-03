ليبيا – بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع المبعوث الأممي يان كوبيتش فحوى قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2570 الصادر في العام 2021.

بيان صحفي صادر عن المفوضية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القرار المذكور يتعلق بالانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عملية التباحث بشأنه تمت خلال لقاء جمع السايح بكوبيتش في ديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس.

وبحسب البيان، تم مناقشة خارطة الطريق التي ستقود إلى الأول من يوليو تاريخ البدء الفعلي لتنفيذ الانتخابات المرتقبة، فضلًا عن استعراض خطة المفوضية الرامية إلى التنفيذ وسبل تذليل عقبات وعراقيل قد تواجه ذلك، بالإشارة لدور حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية والمفوضية.

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