ليبيا – قال الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري إن جماعة الإخوان عندما أعلنت عن نفسها في ليبيا عام 2011 كانت تدعي أنها ستمارس عملًا دعويًا وإرشاديًا فقط، وأن هدفها في الأساس نشر الدين وقيم الإسلام، في محاولة منهم لكسب قطاع كبير من الشعب الليبي في صفهم.

الفيتوري اعتبر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن جماعة الإخوان فعليًا لم تعمل وفق ما أعلنته من مبادئ، وكانت تمارس عملًا سياسيًا واضحًا وخالفت القوانين واللوائح، حيث رأى الجميع أعضاء من هذه الجماعة يتولون مناصب في الدولة وأحزاب موالية لهذه الجماعة.

وتابع أن “تنظيم الإخوان مر بمراحل عديدة في ليبيا هيمن فيها في أوقات على القرار السياسي واحتل أعضاؤها وقادتها مؤسسات الدولة، ولكننا وصلنا إلى هذا اليوم الذي صارت فيه الجماعة منبوذة عند الشعب الليبي، حيث إن الليبيين تيقنوا بأن وضع جماعة الإخوان غير مرحب به، لأنها تجاوزت الأعراف والعقد المبرم بين الكيانات السياسية والليبيين بعد أن أغرقتهم في الفوضى”.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان وصلت إلى حائط سد بعد أن فقدت القاعدة الشعبية والتمثيل السياسي داخل الحكومة الجديدة، ولهذا فإنه من الطبيعي أن يدخلوا في عملية إعادة تموضع بأسماء أخرى.

واستشهد الباحث السياسي بحالة الانشقاقات التي ضربت الجماعة مؤخرًا قائلًا: “حتى قيادات الجماعة انسحبت وخرجت من التنظيم، حيث إنها مناورة مكشوفة منهم لإعادة طرح نفسهم بشكل جديد بعيد عن الجماعة”.

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