ليبيا – دعت عضو مجلس النواب عضو ملتقى الحوار “السيدة اليعقوبي” جميع القوى الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والكيانات السياسية إلى أن تتجهة للضغط على الأجسام (مجلس الدولة ومجلس النواب)، للتعجيل بتغيير المناصب السيادية.

اليعقوبي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد بدأت مؤشرات التمطيط والتسويف تلوح في الأفق (أين كان مجلس الدولة كل هذا الوقت؟ لم يتحدث بخصوص الإجراءات المتبعة في تقديم المترشحين للمناصب السيادية حتى يخطر بباله اليوم أن يعطل العملية متحججًا بالإجراءات المتفق عليها في أبو زنيقة). بهذه الرسالة يبدو لي أن الصفقة قد انتهت بين المجلسين”.

واعتبرت أن هذه مسرحية لبقاء الوضع على ما هو عليه، فلن تتغير المناصب السيادية.

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