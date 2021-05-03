ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن بيان التحول الى جمعية تحت اسم (الإحياء والتجديد) استشعار لخطر داهم يهدد وجود جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، بحسب قوله.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن جماعة الإخوان قامت بخطوة استباقية لمواجهة خطر داهم يهدد وجودهم واستمرار عملهم، حيث تم إصدار البيان من قبل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا الذين أدركوا أن هنالك عمل كبير لسحب البساط من تحت أقدامهم.

وأضاف: “قد تكون بدايته تخلي النظام الأردوغاني عنهم، وبالتالي خسارتهم الحتمية في أي عملية انتخابية قادمة، لا أدري كيف أقنعوا أنفسهم بهذه الفكرة الغبية، ولا أعرف من الذي اقترحها عليهم، لكنني أعرف جيدًا أن بغض وكره تنظيم الإخوان المسلمين بعد ما فعلوا بالوطن والمواطن أصبح عقيدة مثل الشهادتين في قلب كل ليبي حر شريف، ولا يمكن تغيير هذه العقيدة بسهولة كما يعتقد زعماء هذا التنظيم المتطرف”.

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