الولايات المتحدة – بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هاتفيا مع رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، التطورات الأخيرة بين براغ وموسكو، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية امس.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن واشنطن تؤيد قرار براغ استبعاد شركة “روس آتوم” الحكومية الروسية من مناقصة بناء وحدة طاقة في محطة “دوكوفاني” للطاقة النووية.

وكتب بلينكن في تغريدة: “لقد سعدت بالحديث مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم، وكررت التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل رد جمهورية التشيك القوي والشجاع على أعمال روسيا المميتة والمزعزعة للاستقرار على الأراضي التشيكية.”

وقد ردت روسيا في وقت سابق على طرد جمهورية التشيك 18 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بدعوى تورط الاستخبارات الروسية في الانفجار الذي هز عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي التشيكية، وأعلنت موسكو ترحيل 20 دبلوماسيا تشيكيا.

وقررت دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، في وقت لاحق ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيرا عن تضامنها مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

المصدر: RT

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