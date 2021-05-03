ليبيا – تابع تقرير ميداني نشره الموقع الإلكتروني لـ”إذاعة صوت أميركا” وجبات الإفطار الرمضانية الجماعية الخيرية لإطعام المحتاجين بمدينتي بنغازي ومصراتة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تجمع السكان لتناول وجبة الإفطار سوية خلال شهر رمضان؛ إذ يقدم الكثير من الناس في المدينتين وجبات مجانية، ما يساعد على إطعام المحتاجين. مبينًا أن العمال يجتمعون قبل غروب الشمس للاستمتاع بمناسبة خيرية سنوية.

ونقل التقرير عن العامل من بنغلاديش راس خان قوله: “الحمد لله هناك إفطار، آتي إلى هنا كل يوم لأفطر مع الجميع، إنه أمر ممتع حقًا، فبعد أن أعمل 12 ساعة من دون راحة في مدينة مصراتة أكون هنا لتناول الإفطار”. مبينًا أن مؤسسة خيرية في المدينة تقيم إفطارًا جماعيًا منذ العام 2010.

وبحسب التقرير تقبل هذه الجمعية التبرعات وتعمل على إنشاء مكان يجتمع فيه الناس للإفطار ومشاركة الطعام، فيما قال علي أبو بريدة أحد أفراد أسرة المنظمين للوجبات: “الحمد لله هذه المبادرة مستمرة منذ العام 2010، وفي كل عام يزيد عدد الوافدين عن ذي قبل”.

وأضاف أبو بريدة قائلًا: “أولئك الذين يأتون لتناول الإفطار هنا هم عمال أجانب ويأتون قبل العيد من خارج المدينة، وبالنسبة للطعام كل العائدات عبارة عن تبرعات، ولقد أعددنا مكانًا للتو لتقديم المزيد من وجبات رمضان الخيرية إلى من يأتون إلينا لهذا السببب”.

وبالانتقال إلى مدينة بنغازي قام منظم وجبات الإفطار عواد لملوم بعمل مختلف وعبر بالقول: “نحن قلقون بشأن وباء كورونا هذا العام، ولا نريد أن نأخذ الناس لتناول الطعام هنا، وحتى ينتهي الوباء نعد الطعام ونضعه على الطاولة، حيث يمكن للناس أن يأتوا ويأخذوا الكمية التي يحتاجونها لتناولها في المنزل”.

وأضاف لملوم قائلًا: “نحن نعتمد على المساعدات الغذائية وبفضلها تمكنا من تغطية نفقات هذه الوجبات”، فيما قال عامل جاء ليأخذ الطعام: “أكلنا ومن ثم أخذنا رزمة طعام لنأكلها في المنزل، وإذا كنا لا نرغب في تناول الطعام في المنزل فيمكننا تناوله هنا”.

ترجمة المرصد – خاص

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