بروكسل – أعلنت المتحدثة باسم ​حلف شمال الأطلسي​ (الناتو)، أونا لونغيسكو، أن دول الحلف ستبحث في قمة يونيو المقبل تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية في القطب الشمالي.

ووفقا للمتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي، فإن روسيا تعمل الآن على توسيع قدراتها العسكرية في القطب الشمالي أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وقالت إن روسيا “أعادت فتح القواعد العسكرية السوفيتية سابقا وتعمل على بناء قواعد جديدة”.

وأضافت لونغيسكو أن روسيا قامت بتحديث أسطولها الشمالي بشكل كبير، بما في ذلك جميع غواصاتها، وأدخلت للخدمة أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الغواصة المسيرة “بوسيدون”، التي يمكن تزويدها بأسلحة نووية، ومنشآت رادار جديدة، وأسطول جديد لكسر الجليد.

المصدر: نوفوستي

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