ليبيا – أكدت وزارة الصحة التونسية خضوع المعابر البرية بين تونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقًا لقواعد البروتوكول الصحي المصادق عليه.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أنه سيتم تكثيف الاختبارات السريعة للتقصي عن وباء كورونا مع الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد النزل المخصصة للغرض، ضمن القائمة المصاحبة وعلى النفقة الخاصة، مع إظهار أوراق رسمية عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية.

وأضاف البيان: إن هذه الأوراق تتضمن شهادة مخبرية لتحليل “آر تي – بي سي آر” سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر ووثيقة الحجز وتأكيد الخلاص “فاوتشر” لمدة 7 أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري، ضمن القائمة المصاحبة.

وبحسب البيان تتضمن الأوراق الرسمية المطلوبة إجراء تحليل “آر تي – بي سي آر” بين اليومين الخامس والسابع من الحجر الصحي على النفقة الخاصة، مع ضرورة إدماج معلوم التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل، وفي حالة سلبية الاختبار يمكن مغادرة الحجر الصحي الإجباري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

واستثنت الوزارة من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد وباء كورونا، أو الذين أُصيبوا به وتلقوا جرعة واحدة من التلقيح، والمتحصلين على شهادة في الغرض مسلمة من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة، مع الالتزام للخضوع للحجر الصحي الذاتي في أماكن الإقامة بتونس.

وشمل الاستثناء القُصّر غير المصحوبين أو المرافقين لأشخاص ملقحين ضد الوباء والرحلات السياحية المؤمنة والمؤطرة من طرف وزارة السياحة، طبقًا للبروتوكول الصحي المصادق عليه والوافدين للتداوي، طبقًا للإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وبحسب البيان، فإن قائمة الاستثناءات ضمت ذوي الاحتياجات الخصوصية، والحاملين لإعاقة وكبار السن غير القادرين على أداء الأنشطة اليومية والعناية بأنفسهم والديبلوماسيين التونسيين والأجانب والوفود الرسمية القادمة في مهمات عمل لمدة قصيرة، أي أقل من 5 أيام، مع الالتزام ببرنامج المهمة.

وتم إلزام من تم استثناؤهم من الحجر الصحي الإجباري بالخضوع إلى اختبار سريع للتقصي عن وباء كورونا “سارس- كوف -2” أو “تي دي آر -أنتي جين” حال الوصول إلى تونس وبصفة آلية، وفي حالة إيجابية الاختبار السريع، يتم توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الوباء.

Share and Enjoy ! 0 Shares