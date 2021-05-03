أبوظبي – أعلنت حكومة أبو ظبي، امس تخفيف إجراءات دخول المواطنين الأجانب الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، إلى أراضي الإمارة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، في بيان، أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في الإمارة حدثت إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين ويبدأ العمل بها من يوم الاثنين الموافق 3 مايو.

وأوضح البيان: “وفقا للإجراءات المحدثة فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول في الدولة”.

ويطبق البرتوكول على جميع المطعمين من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق “الحصن”.

وتابعت حكومة أبو ظبي: “أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة ، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر”.

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص “PCR” عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares