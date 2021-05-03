ليبيا – يشارك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الإثنين في اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في لندن، والذي يستمر حتى الأربعاء، والذي سيتطرق من خلاله إلى الوضع في ليبيا، مؤكدًا التزام إيطاليا بدعم استقرار البلاد.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، سيناقش وزراء خارجية إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي قضايا السياسة الدولية الرئيسة، بما في ذلك أفغانستان والملف الإيراني ومكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي والساحل، فضلًا عن التطورات في أوكرانيا وبيلاروسيا وغرب البلقان.

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