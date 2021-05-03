رئيس قبرص: تركيا حاولت جر غوتيريش إلى أعمال غير قانونية

رئيس قبرص: تركيا حاولت جر غوتيريش إلى أعمال غير قانونية

قبرص – أتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، امس السلطات التركية بمحاولة “جر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أعمال غير قانونية”.

وأوضح أناستاسياديس أن هذه المحاولات كانت خلال قمة التسوية القبرصية التي عقدت بين 27 و29 أبريل الماضي، وشاركت فيها قيادة القبارصة الأتراك.

وأشار إلى أن الأعمال غير القانونية التي يقصدها تتمثل في الطلب الذي قدمه القبارصة الأتراك بدعم من أنقرة للاعتراف بالجمهورية التركية لشمال قبرص المعلنة من جانب واحد، كشرط لاستئناف المفاوضات بين الطوائف القبرصية المتنازعة.

وأضاف: “خلال مؤتمر الأمم المتحدة غير الرسمي الأخير بشأن قبرص في جنيف، أظهرت تركيا وقيادة القبارصة الأتراك عدم احترام لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية المتعلقة بقبرص، وكذلك الاتحاد الأوروبي”، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بأن يصبح “شريكا” في “الإجراءات غير القانونية التي تطالب بالاعتراف بسيادة نظام غير شرعي أنشأته أنقرة ويخضع لها”.

وانقسمت قبرص في 1974 إلى شطر جنوبي تابع للقبارصة اليونانيين وشطر شمالي يتبع للقبارصة الأتراك.

وفشلت محادثات سابقة لتوحيد الشطرين تحت مظلة اتحادية وفق قرارات الأمم المتحدة، وينادي شمال قبرص منذ ذلك الحين بحل الدولتين لكن القبارصة اليونانيين الذين يشكلون الحكومة المعترف بها دوليا يرفضونه لأنه سيؤكد سيادة القبارصة الأتراك على الشمال.

المصدر: وكالات

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