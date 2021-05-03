روسيا – أحرز فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عقب الفوز الساحق على ضيفه لوكوموتيف موسكو (6-1)، في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة 28 للدوري.

وأحرز قائد فريق العاصمة الشمالية المهاجم أرتيوم دزيوبا هدفين له في الدقيقتين (19 و51)، ووقع زميله المهاجم الإيراني سردار أزمون على ثلاثية “هاتريك” في الدقائق (39، 45 من ضربة جزاء، و46)، واختتم المهاجم البرازيلي مالكوم سداسية أصحاب الأرض في الدقيقة 67.

بينما سجل المهاجم الغيني فرنسوا كامانو هدف فريق العاصمة موسكو اليتيم، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “غازبروم أرينا” في مدينة سان بطرسبورغ.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده إلى 61 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط، عن وصيفه لوكوموتيف موسكو بالذات.

وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه.

المصدر: RT

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