إسبانيا – نادي فالنسيا في بيان الاثنين إنه أقال المدرب، خافي غراسيا، بعد أن أصبح الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى تدريب فالنسيا في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة أمس الأحد، ليصبح في المركز 14 ، بفارق ست نقاط عن ويسكا، القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.

وعين فالنسيا بورو مدربا ليتولى المهمة بصفة مؤقتة للمرة السابعة بالفريق.

ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب “الليغا”، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

المصدر: “رويترز”

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