مصر – كشف مصدر مسؤول بهيئة سكك الحديد المصرية، عن قرب وصول دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية لمصر، عبر ميناء الإسكندرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المسؤول في سكك الحديد أنه من المقرر وصول دفعة عربات القطارات الجديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتنضم إلى باقي العربات الروسية التي وصلت حتى الآن بواقع 301 عربة جديدة قادمة من روسيا وهنغاريا، المصنعة لعربات الصفقة.

يذكر أن هيئة سكك الحديد المصرية، كانت قد أبرمت صفقة مع شركة “ترانسماش” الروسية – الهنغارية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات، تشمل 800 عربة مكيفة و500 درجة ثالثة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر. والعربات المكيفة هي 180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وتبلغ قيمة الصفقة 1.0165 مليار يورو.

وتتوزع الصفقة بين روسيا وهنغاريا، حيث صنعت روسيا حتى الآن 243 عربة من إجمالي 620، بينما تصنع هنغاريا 690 عربة.

المصدر: RT

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