مصر – تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطار الغردقة الدولي، كما أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية في الغردقة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية.

وبدأت زيارة مدبولي بتفقد مطار الغردقة الدولي، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حرص على تفقد التمركزات الأمنية وقوات التأمين بمحيط المطار.

ثم تفقد بعدها ميدان سنزو، في المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، وذلك بعد إعادة تطويره بتكلفة 3.5 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر.

كما تفقد أيضا ميدان جهينة بعد إعادة تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وهو المحور الرئيسي لمدخل وسط المدينة والطريق الدائري الخارجي، إضافة إلى المدينتين الصناعية والحرفية، وهو موجود بالطريق الدائري الأوسط، حيث شملت أعمال التطوير عمل إضاءة للميدان بأكمله، إضافة إلى عمل إضاءة ديكورية على أشجار النخيل والزيتون التي تم زراعتها لتجميل الميدان، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة.

كما أجرى جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال التطوير بشارع الحجاز، وأعمال تطوير الشاطئ العام رقم 4، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى للشاطئ.

وفي نهاية الجولة، عقد مدبولي لقاء مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالديوان العام، لمناقشة خطة التطوير العاجلة لمدينة الغردقة.

المصدر: “الشروق”

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