ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن العمر الزمني القصير لحكومة عبد الحميد الدبيبة لا يؤهلها للتعامل مع زمرة المستفيدين من الصراع، حسب تقديره.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أن المواجهة مع الأطراف المعرقلة لاستقرار الأوضاع في البلاد تحتاج إلى برنامج طويل الأمد، ومدعوم من حكومة منتخبة وقوى إقليمية ودولية.

وشرح قائلًا: “قد تكون معالجة قضية المرتزقة أسهل بكثير لكونها تتعلق بتفاهمات دولية، أما الميليشيات المحلية فإنها تجذرت في أعماق الواقع الليبي، وبالتالي جهد اقتلاعهم وتفكيكهم لا يتناسب إطلاقًا وطاقة وقدرات السلطة الانتقالية الراهنة”.

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