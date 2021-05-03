ليبيا – استقبلت حليمة ابراهيم عبدالرحمن وزيرة العدل لحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا، وحضر الاستقبال مدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف بالوزارة. وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني .

اللقاء استهل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بنقل تحيات وزيرة العدل الإيطالية من طرف السفير لوزيرة العدل، وتطلعها للعمل لأجل صالح البلدين.

وعبر السفير عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته في الاستماع إلى رؤية الوزيرة حول تطوير عمل الوزارة ومواضيع حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية.

وفي مستهل ردها على ما تفضل به السفير الايطالي، رحبت الوزيرة به وأثنت على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، مؤكدة على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لملف حقوق الإنسان، وأنها تسعى إلى ألّا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني، وأنه قريبًا سيتم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين.

كما شددت على أن ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد، وأنه لا بد من إقامة فرص عمل للشباب الإفريقي في بلدانهم الأصلية، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكد الجانبان على أهمية دور بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في إدارة الحدود (اليوبام)، وما تقدمه من برامج دعم فني للوزارة والجهات التابعة لها، مشددةً على أهمية تنفيذ اتفاقية معاهدة الصداقة مع إيطاليا.

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