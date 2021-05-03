العراق – أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن مشروع مصفى كربلاء النفطي سيشَغّل كمرحلة أولى في سبتمبر 2022، مؤكدا أنه سيوفر فرص عمل كثيرة للفنيين والعاطلين عن العمل.

وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية خلال زيارته لمشروع مصفى كربلاء امس إن ” الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي”، مبيناً أن “العمل في المصفى مستمر بوتيرة جيدة حالياً وتمَّ التوقف فيه لمرات عدة في السابق بسبب ظروف جائحة كورونا”.

وأضاف، أن “تشغيل المرحلة الأولى للمصفى ستكون في أيلول من العام المقبل 2022 ،وعند تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية، سيسمح للعراق الاستغناء عن 90% من استيراداته للمشتقات النفطية”.

وتابع عبد الجبار أن “المشروع سيضيف قيمة عليا للبلاد في مجال الصناعات النفطية وسيسهم في إرساء أسس التنمية وسيوفر فرص عمل كبيرة للفنيين والعاطلين عن العمل “.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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