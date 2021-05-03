وزير خارجية فرنسا “يدين بشدة” عقوبات روسيا على مسؤولين أوروبيين ضمن الرد بالمثل

وزير خارجية فرنسا “يدين بشدة” عقوبات روسيا على مسؤولين أوروبيين ضمن الرد بالمثل

فرنسا – دان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بشدة العقوبات الروسية بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين التي جاءت في إطار الرد بالمثل، داعيا إلى خفض التوتر بين الطرفين.

وقال لودريان عبر “تويتر”، امس: “أدين بشدة الإجراءات التي اتخذتها أمس روسيا ضد عدد من المسؤولين الأوروبيين بينهم النائب جاك مير. وأعرب عن تضامني معهم”.

وأضاف لودريان: “نتوقع من روسيا التصرف بشكل مسؤول، الأمر الذي يعد ضروريا لخفض التوتر الراهن”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 30 أبريل، فرض حظر على دخول أراضي روسيا بحق 8 مسؤولين أوروبيين وذلك ردا على تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 2 و22 مارس إجراءات تقييدية بحق 6 مواطنين روس.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares