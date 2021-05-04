إسبانيا – تعرض إشبيلية لخسارة مريرة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ويدين أتلتيك بيلباو بالفضل في الفوز لنجمه إينياكي ويليامز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد إشبيلية عند 70 نقطة في المركز الرابع، وتعرضت طموحاته للمنافسة على لقب الدوري لضربة قوية قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، حيث يتخلف بـ6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد (76 نقطة) وأربع نقاط عن الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

في المقابل، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT

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