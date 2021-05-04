فرنسا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عقوبة لاعب باريس سان جيرمان، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وطرد السنغالي إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 77، بسبب تدخل عنيف على إلكاي جندوجان نجم السيتي.

وكان الدولي السنغالي سيغيب بالفعل عن مباراة الإياب غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، لكن لجنة الانضباط في “اليويفا” رفعت العقوبة لمباراتين “بسبب تدخل عنيف يعرض المنافس للخطر”.

وبذلك تنتهي مشاركة اللاعب هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث لن يستطيع المشاركة في النهائي حال تأهل فريقه إليه.

كما عاقب “اليويفا” باريس سان جيرمان بغرامة 30 ألف يورو بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة الذهاب التي استضافها على أرضية ملعبه “حديقة الأمراء”.

المصدر: رويترز

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