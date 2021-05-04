أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% مع تحسن المعنويات بفعل آمال الطلب

أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% مع تحسن المعنويات بفعل آمال الطلب

فيينا – ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، بينما أشارت أرقام اقتصادية صينية ومعدلات توزيع اللقاح المضاد لكورونا في الولايات المتحدة إلى تعاف قوي للطلب في أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود خام “برنت” القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.56 دولار للبرميل.

وصعدت عقود “خام القياس” الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تعافيا للطلب من جائحة فيروس كورونا.

وقال تقرير من بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش إنه “حتى مع تسجيل حالات كورونا مستويات قياسية هذا الأسبوع، فإن أسعار النفط تتجه للارتفاع بفعل تزايد أعداد اللقاحات في الأسواق المتطورة”.

وتلقى حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة تطعيما كاملا ضد كورونا.

المصدر: “رويترز”

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