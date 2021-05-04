أبوظبي – أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع شبه جماعي، امس باستثناء السوق السعودية التي خالفت الاتجاه هبوطا، مدفوعة خصوصا بخسائر أسهم البنوك، وسط تداولات هادئة في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (12:17 ت.غ)، كانت عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز، تتداول عند 66.69 دولارا للبرميل، بانخفاض طفيف بمقدار سبعة سنتات أو بنسبة 0.1 بالمئة.

فيما كانت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران تتداول عند 63.65 دولارا للبرميل، بارتفاع طفيف بمقدار سبعة سنتات أو بنسبة 0.11 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.54 بالمئة وأغلق على 10309.37 نقطة، وهوت أسهم 10 من 11 بنكا مدرجا، وقاد الخسائر سهما السعودي البريطاني والسعودي الفرنسي، منخفضين بنسبة 2.66 بالمئة و1.86 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.14 بالمئة إلى 2653.88 نقطة، بدعم السهمين القياديين، “إعمار” وبنك الإمارات دبي الوطني، اللذين ارتفعا بنسبة 1.82 بالمئة و0.40 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.29 بالمئة إلى 6094.73 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنكي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، مرتفعين بنسبة 2.9 بالمئة و0.16 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.34 بالمئة إلى 10943 نقطة، وزاد سهما بنك الدوحة و”صناعات قطر” بنسبة 4.04 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.13 بالمئة إلى 6679.12 نقطة، وقاد المكاسب سهم “استهلاكية” مرتفعا بنسبة 39.33 المئة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.12 بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3789.46 نقطة، وقاد الأسهم الرابحة سهما المدينة تكافل للتأمين والوطنية للطاقة، مرتفعين بنسبة 5.68 بالمئة و3.46 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.61 بالمئة إلى 1493.90 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما الاتصالات البحرينية والبنك الأهلي المتحد، مرتفعين بنسبة 2.74 بالمئة و0.29 بالمئة على الترتيب.

الأناضول

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