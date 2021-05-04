غزة – افتتحت وزارة الزراعة في قطاع غزة، امس موسم حصاد القمح.

وأقامت الوزارة فعاليات الافتتاح في أرض زراعية ببلدة جحر الديك الحدودية (وسط قطاع غزة).

وتم افتتاح الموسم هذا العام بحضور عدد من المزارعين والأطفال، الذين ارتدوا الزي الفلسطيني.

وأفادت الوزارة في بيان صدر عنها، أن المساحة الإجمالية لهذا الموسم من القمح والشعير، قُدرت بنحو (15.000) دونم، موزعة على محافظات القطاع.

وأشارت إلى أن أكبر هذه المساحات في المحافظة الوسطى، تليها محافظة شمال غزة.

وقالت الوزارة إن “أهمية محصولي القمح والشعير، تكمن في توفير كميات كبيرة من الحبوب والقش لمربي الثروة الحيوانية، حيث يتوقع هذا الموسم إنتاج (5000) طن من حبوب القمح والشعير، بالإضافة إلى حوالي (7.500) طن من القش”.

وعلى هامش الافتتاح، قال المزارع أحمد بدوي، إن “المزارعين ينتظرون زرعة القمح من العام للعام، لما فيها من خير ولأهمية المحصول”.

وأضاف لوكالة الأناضول إن “المزارعين يخزنون جزء من محصول القمح للاستخدام المنزلي، وبعضه للتجارة، وجزء آخر يتم حفظه لإعادة زراعته في المواسم التالية”.

وتابع بدوي “إن أشد ما يعانون منه خلال عملهم، هو اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعمد استهداف أراضيهم بشكل دائم”.

وبحسب مؤسسات حقوقية، تتعرض المزارع القريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل، بشكل متكرر، لاعتداءات من قوات الجيش الإسرائيلي.

الأناضول

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