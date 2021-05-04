بروكسل – أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، امس موافقة الاتحاد على قرض لتونس بمقدار 600 مليون يورو (723.8 مليون دولار)، للعام 2021.

جاء ذلك في تصريحات للدبلوماسي الأوروبي عبر إذاعة “موزاييك” التونسية.

وقال كورنارو “وافقت المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضا بدون فائدة، على فترة سداد 20 عاما، لإسناد جهود تخفيف التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19”.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن نصف القرض (300 مليون يورو) سيحول للميزانية التونسية خلال أسابيع، على أن يصرف النصف الآخر قبل نهاية عام 2021.

وقال كورنارو “سيتم صرف باقي التمويلات بناءً على مدى التزام تونس بالإصلاحات”.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة، لامتناع الرئيس قيس سعيد عن دعوة حكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، أكبر كتلة في البرلمان، لأداء اليمين الدستورية.

وردا على سؤال بخصوص دور أوروبي لحل الأزمة، قال كورنارو في تصريحه للإذاعة التونسية: “الحل يبقى بأيديهم (المسؤولون التونسيون)، وليس بيد الاتحاد الأوروبي الذي تقتصر مهمته على دعم الدولة التونسية”.

ويغادر وفد تونسي برئاسة المشيشي إلى واشنطن هذا الاسبوع، لعرض برنامج إصلاح اقتصادي على صندوق النقد الدولي، في مسعى للحصول على تمويل من المؤسسة المالية الدولية.

والجمعة، قال المشيشي إن تونس تسعى للحصول على قرض من الصندوق بمقدار 4 مليارات دولار.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 بالمئة في 2020، وفقا لبيانات المعهد التونسي للإحصاء.

وتتوقع الحكومة التونسية نموا بنسبة 4 بالمئة في 2021، مقابل نسبة نمو بـ3.2 بالمئة توقعات صندوق النقد الدولي.​​​​​​​

الأناضول

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